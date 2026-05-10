Paola Turci | È stato un amore tossico il dolore per le molestie

La cantante ha parlato pubblicamente di un episodio di molestia che ha vissuto, definendolo un’esperienza di dolore e sofferenza. Ha spiegato di aver affrontato il senso di colpa che ne è derivato e di aver scelto di condividere la sua storia per sensibilizzare. Recentemente, ha annunciato il suo matrimonio con una donna, scelta che ha comunicato con sincerità e senza filtri.

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