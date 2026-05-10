Paola Turci | È stato un amore tossico il dolore per le molestie
La cantante ha parlato pubblicamente di un episodio di molestia che ha vissuto, definendolo un’esperienza di dolore e sofferenza. Ha spiegato di aver affrontato il senso di colpa che ne è derivato e di aver scelto di condividere la sua storia per sensibilizzare. Recentemente, ha annunciato il suo matrimonio con una donna, scelta che ha comunicato con sincerità e senza filtri.
? Punti chiave Come ha gestito Paola il senso di colpa per la molestia subita?. Perché la cantante ha deciso di sposare Francesca Pascale?. Cosa ha scoperto la famiglia della Turci riguardo al suo matrimonio?. Come ha trasformato il trauma dell'adolescenza nel nuovo singolo Vita Mia?.? In Breve Relazione con Francesca Pascale conclusasi nel luglio 2024 dopo due anni di unione civile.. Nuovo singolo Vita Mia in uscita il 15 maggio dopo l'intervista a Verissimo.. Trauma da molestia subito a 13 anni elaborato tramite percorso terapeutico e musica.. Famiglia non informata del legame sentimentale e sorpresa dalle notizie sui quotidiani.. Il 9 maggio la cantautrice Paola Turci è stata ospite del programma Verissimo per svelare dettagli inediti della sua vita privata in vista dell’uscita del nuovo singolo Vita Mia, prevista per il 15 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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