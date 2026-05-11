Paola Turci e Francesca Pascale hanno dichiarato di aver vissuto un rapporto caratterizzato da dinamiche tossiche. La relazione, iniziata con entusiasmo, si è conclusa nel 2024 dopo due anni dal matrimonio celebrato a Montalcino. La coppia ha confermato pubblicamente di aver passato un periodo difficile, che ha portato alla fine della loro unione. La notizia è stata resa nota attraverso dichiarazioni condivise dalle stesse protagoniste.

S embrava un grande amore, ma tra Paola Turci e Francesca Pascale il sentimento è durato poco, così come il matrimonio, finito nel 2024 a due anni dal «sì» a Montalcino. Paola Turci: «Francesca Pascale? L’ho conosciuta a un mio concerto. ed è saltata la luce!» X Leggi anche › Francesca Pascale e Paola Turci, love story finita: hanno sciolto la loro unione civile Paola Turci su Francesca Pascale: «Non rimane nulla». La cantante, che è sempre stata molto riservata sull’argomento, ne ha parlato a Verissimo lo scorso weekend, partendo dalla definizione data a queIl’unione da Francesca Pascale, «amore tossico». Parole forti, su cui Paola Turci concorda.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Paola Turci e Francesca Pascale hanno ammesso di aver vissuto un amore "tossico"

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