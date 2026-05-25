Amministrative urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio
Le urne sono aperte fino alle 15 per le elezioni amministrative di oggi, lunedì 25 maggio. Dopo la chiusura delle votazioni, si procederà con lo spoglio delle schede. Le operazioni di voto si svolgono in diverse località e si concluderanno alle 15, momento in cui inizieranno le operazioni di scrutinio. Le elezioni riguardano diverse amministrazioni comunali e provinciali.
Urne aperte anche oggi, lunedì 25 maggio, per le elezioni amministrative. Si potrà votare fino alle 15, poi ci sarà lo spoglio. Circa 800 i Comuni al voto. Ballottaggi previsti per il 7 e 8 giugno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Amministrative, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio
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