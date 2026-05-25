Amministrative, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio

Notizia in breve

Le urne sono aperte fino alle 15 per le elezioni amministrative di oggi, lunedì 25 maggio. Dopo la chiusura delle votazioni, si procederà con lo spoglio delle schede. Le operazioni di voto si svolgono in diverse località e si concluderanno alle 15, momento in cui inizieranno le operazioni di scrutinio. Le elezioni riguardano diverse amministrazioni comunali e provinciali.