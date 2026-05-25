Amministrative Schlein | Centrosinistra competitivo per politiche Venezia? Unità non è bastata

Da webmagazine24.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A poche ore dalla chiusura delle urne, la segretaria del Pd ha commentato i primi risultati delle elezioni amministrative del 2026. Ha affermato che il centrosinistra si presenta competitivo in vista delle politiche e ha sottolineato che l’unità raggiunta nelle elezioni locali non è stata sufficiente. I dati ufficiali sono ancora in fase di elaborazione, con gli aggiornamenti che arriveranno nelle prossime ore. Non sono stati ancora diffusi dettagli sui risultati nei singoli comuni o sulle percentuali di voto.

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(Adnkronos) – A spoglio ancora in corso, arriva il commento ai primi risultati del voto per le amministrative 2026 della segretaria del Pd, Elly Schlein. “Nel complesso i dati confermano i buoni risultati in Toscana con le vittorie al primo turno a Prato e Pistoia e in Emilia-Romagna. Così come risultati positivi li stiamo riscontrando. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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