Amministrative Schlein | Centrosinistra competitivo per politiche Venezia? Unità non è bastata
A poche ore dalla chiusura delle urne, la segretaria del Pd ha commentato i primi risultati delle elezioni amministrative del 2026. Ha affermato che il centrosinistra si presenta competitivo in vista delle politiche e ha sottolineato che l’unità raggiunta nelle elezioni locali non è stata sufficiente. I dati ufficiali sono ancora in fase di elaborazione, con gli aggiornamenti che arriveranno nelle prossime ore. Non sono stati ancora diffusi dettagli sui risultati nei singoli comuni o sulle percentuali di voto.
(Adnkronos) – A spoglio ancora in corso, arriva il commento ai primi risultati del voto per le amministrative 2026 della segretaria del Pd, Elly Schlein. “Nel complesso i dati confermano i buoni risultati in Toscana con le vittorie al primo turno a Prato e Pistoia e in Emilia-Romagna. Così come risultati positivi li stiamo riscontrando. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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