Una vittoria non del tutto inattesa, ma sorprendente per le dimensioni assunte e che fa dire a Elly Schlein che l’alternativa al governo di destra esiste e porta con sè una «grande responsabilità» da cui «prendere slancio» guardando al 2027. Nessuna richiesta di dimissioni, nè a Meloni nè al ministro Nordio. Ma il voto referendario è sicuramente un avvertimento, «un avviso di sfratto» al governo, per dirla con le parole di Giuseppe Conte. La leader dem, a domanda, risponde che le destre saranno sconfitte alle urne. Nel frattempo, però, Meloni e i suoi dovrebbero riflettere, aggiunge Schlein, sulle altre riforme che hanno in calendario. A cominciare dal premierato e dalla legge elettorale che sembra rappresentarne il prologo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il centrosinistra esulta e prepara l'alternativa verso le politiche. Conte apre alle primarie e Schlein: "Continuiamo testardamente unitari"

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