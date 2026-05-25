Amministrative nel Leccese leggero calo di partecipazione | affluenza sfiora il 65 percento

Notizia in breve

In 196 sezioni distribuite su 21 comuni salentini, circa il 65% degli aventi diritto si è recato alle urne. L’affluenza finale è stata del 64,98%, leggermente inferiore rispetto al turno elettorale precedente. La partecipazione si è attestata appena sotto il 65%, segnando un calo rispetto alle elezioni precedenti. La consultazione si è conclusa con questa percentuale di cittadini che hanno espresso il loro voto.