Amministrative nel Leccese leggero calo di partecipazione | affluenza sfiora il 65 percento
In 196 sezioni distribuite su 21 comuni salentini, circa il 65% degli aventi diritto si è recato alle urne. L’affluenza finale è stata del 64,98%, leggermente inferiore rispetto al turno elettorale precedente. La partecipazione si è attestata appena sotto il 65%, segnando un calo rispetto alle elezioni precedenti. La consultazione si è conclusa con questa percentuale di cittadini che hanno espresso il loro voto.
LECCE – Sfiora il 65 percento l’affluenza alle urne dei cittadini, aventi diritto, che si sono recati nei ventuno comuni salentini chiamati a rinnovare le proprie amministrazioni: il dato conclusivo che arriva dalle 196 sezioni totali è del 64,98% in leggero calo rispetto al turno elettorale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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