Elezioni amministrative l’affluenza nel Salento supera la soglia del 50 percento
Nella prima giornata delle elezioni amministrative in ventuno comuni del Salento, l’affluenza alle urne ha superato il 50 percento, attestandosi al 51,10 percento. Questo dato rappresenta un aumento rispetto al 49,86 percento della tornata precedente. La partecipazione ha inoltre superato la media regionale e nazionale, rispettivamente, che si attestavano sotto questa soglia. La percentuale si riferisce ai votanti tra gli aventi diritto.
LECCE – Si chiude con il 51,10 percento dei voti espressi tra gli aventi diritto la prima giornata della tornata amministrativa in ventuno comuni del Salento: un dato positivo che supera il 49,86 percento della consultazione precedente e che batte la media nazionale e regionale, rispettivamente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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