Comunali prima rilevazione nel Leccese | affluenza attorno al 17 percento

Alle 12, nelle elezioni comunali in alcuni comuni del Leccese, l’affluenza alle urne si attesta intorno al 17 percento. Le urne sono state aperte questa mattina e i dati sono stati raccolti dalla prima rilevazione ufficiale. I cittadini chiamati a eleggere sindaci e consigli comunali hanno iniziato a votare, con una partecipazione che sembra buona rispetto alle prime ore di voto.

LECCE – C’è una buona risposta da parte degli aventi diritto nei comuni salentini chiamati a rinnovare sindaci e consigli cittadini: è quanto si evince dalla prima rilevazione, quella delle 12, dopo che, da questa mattina, si sono aperte le urne per le operazioni di voto.Il dato complessivo dei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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