Referendum corsa al voto | affluenza oltre il 46% seggi aperti fino alle 15 per il verdetto finale

Da questa mattina e fino alle 15 resteranno aperti i seggi elettorali per decidere le sorti della riforma della Giustizia del ministro Carlo Nordio. Un’appuntamento elettorale che ieri, sorprendendo tutti, ha portato alle urne il 46,07% degli italiani, con un’affluenza record che non si vedeva da decenni. Referendum, l’affluenza alta è un segnale politico. Un’affluenza in netta controtendenza con tutte le recenti votazioni, tanto che nel 2020, quando si doveva decidere il taglio del numero di parlamentari, ci si fermò sotto il 40%. E l’anno scorso? Poco più del 23% al primo giorno. Qui no. Qui la gente si è mossa. E non in modo uniforme — perché l’Italia, si sa, va a scatti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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