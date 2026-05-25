Alle 23, l’affluenza alle urne nelle città interessate dalle amministrative 2026 supera il 46% a Messina e il 48% a Reggio Calabria e Crotone. I seggi, aperti dalle 7 alle 15, sono stati riaperti questa mattina per la seconda e ultima giornata di votazioni. I dati si riferiscono alle ore 23 di ieri e alle 7 di oggi, con aggiornamenti ancora in corso.

Seggi riaperti dalle 7 di stamattina e fino alle 15 di oggi per la seconda e ultima giornata di votazioni amministrative che in Sicilia coinvolgono 71 Comuni (3 i capoluoghi, con la città dello Stretto capofila), mentre 77 sono gli Enti interessati in Calabria (tra cui Reggio, Crotone e altri 3 centri oltre i 15 mila abitanti). Concluse le operazioni, si avvierà lo spoglio. Intanto, il terzo dato sull'affluenza, rilevato alle 23 di ieri, fotografa un buon andamento a Reggio Calabria. Alle 23 si è infatti recato alle urne il 48,36% degli aventi diritto, contro il 49,47% del 2020. In lieve calo, invece, Crotone, l’altro capoluogo di provincia calabrese interessato dalla tornata elettorale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Amministrative 2026, l'affluenza alle 23: Messina oltre il 46%, Reggio Calabria e Crotone superano il 48%. Seggi aperti fino alle 15

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