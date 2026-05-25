Amministrative 2026 | Enrico Grechi è il nuovo sindaco di Orciano Pisano

A Orciano Pisano, il nuovo sindaco è Enrico Grechi, che ha ottenuto il 94,43% delle preferenze. Su 313 votanti, pari al 57,22% degli aventi diritto, Grechi, assessore uscente, ha prevalso con ampio margine. La sua elezione si è conclusa con il risultato schiacciante. La consultazione si è svolta senza segnalazioni di irregolarità.

I 313 votanti del comune di Orciano Pisano (il 57,22% del totale) hanno scelto il nuovo sindaco: gli elettori hanno premiato Enrico Grechi, assessore uscente, con il 94,43% delle preferenze.Il candidato della lista civica, sostenuta dal centrosinistra, Uniti per Orciano ha sconfitto gli altri due. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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