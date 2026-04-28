Amministrative 2026 | i candidati sindaco a Calci Cascina Fauglia e Orciano

Nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio, quattro comuni della provincia di Pisa terranno le elezioni amministrative per rinnovare il Consiglio comunale e scegliere i nuovi sindaci. Le consultazioni coinvolgono le città di Calci, Cascina, Fauglia e Orciano, che si preparano a conoscere i risultati delle candidature in corsa. La votazione si svolge in un arco di due giorni, con modalità standard e seggi aperti nelle rispettive sedi comunali.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio quattro comuni della provincia pisana sono chiamati a rinnovare il Consiglio comunale ed eleggere i nuovi sindaci. Saranno coinvolti nelle votazioni gli elettori di Calci, Cascina, Fauglia e Orciano Pisano.I candidati sindaco a CalciNella Valgraziosa si va alle urne.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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