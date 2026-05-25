Durante le elezioni amministrative del 2026, Giuseppe Cristella ha vinto a Laterza. A Fragagnano, la vittoria è andata a Traetta, mentre a Roccaforzata è stato eletto Santo. I risultati sono stati ufficializzati nelle ultime ore, con le rispettive liste che hanno ottenuto il supporto degli elettori. La campagna elettorale si è conclusa con queste assegnazioni, confermando i nuovi rappresentanti nelle rispettive amministrazioni comunali.

Tarantini Time Quotidiano È Giuseppe Cristella il nuovo sindaco di Laterza. Il candidato della lista “Cristella Sindaco” ha ottenuto 4.412 voti, pari al 44,27% delle preferenze, superando gli altri due candidati nella corsa al Municipio. Alle sue spalle Angelo Cefalo, sostenuto dalla lista “Siamo Laterza”, che ha raccolto 3.043 voti, pari al 30,54%. Terzo Giuseppe Suglia con “Generazione Laterza”, fermo a 2.510 voti, pari al 25,19%. A Fragagnano, invece, la vittoria è andata a Lucia Traetta. La candidata sindaco della lista “Fragagnano 6.0” ha conquistato il Comune con il 63,12% dei voti, imponendosi nettamente nella competizione elettorale. Esito definito anche a Roccaforzata, dove ad avere la meglio è stato Mario Santo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Amministrative 2026, Cristella vince a Laterza. Traetta conquista Fragagnano, Santo eletto a Roccaforzata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali, urne aperte nel Tarantino: sfide a Manduria, Laterza, Montemesola, Roccaforzata e FragagnanoSono aperte le urne per le elezioni comunali in cinque comuni della provincia di Taranto.

Fragagnano, Lucia Traetta candidata sindaca: al via il percorso partecipatoA Fragagnano, è stata annunciata la candidatura di una donna come futura sindaca.

Amministrative 2026, 822 comuni al voto: previsto turno di ballottaggio nei 122 con oltre 15mila abitanti ?Saranno oltre sei milioni gli italiani, chiamati alle urne per la tornata delle elezioni amministrative 20206 al via domenica 24 maggio (dalle ore 7 alle 23) e lunedì 25 maggio (dalle ore 7 alle 15) e ... adnkronos.com

Elezioni amministrative 2026 in Toscana, Umbria e La Spezia. Dove, come e quando si votaPoco meno di mezzo milione di elettori chiamati al voto per sindaco e consiglio comunale in Toscana novemila in Umbria e 13mila nella provincia spezzina Firenze, 6 maggio 2026 – Si avvicina ... lanazione.it