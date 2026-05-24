Elezioni comunali urne aperte nel Tarantino | sfide a Manduria Laterza Montemesola Roccaforzata e Fragagnano

Da tarantinitime.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono aperte le urne per le elezioni comunali in cinque comuni della provincia di Taranto. Si vota oggi per il rinnovo delle amministrazioni a Manduria, Laterza, Montemesola, Roccaforzata e Fragagnano. Le operazioni di voto si svolgono senza particolari disagi e si concluderanno questa sera. Gli elettori sono chiamati a scegliere i nuovi sindaci e i consigli comunali.

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Tarantini Time Quotidiano Cinque Comuni della provincia di Taranto chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Le urne resteranno aperte oggi e domani per eleggere sindaci e nuovi consigli comunali in centri che si preparano a ridisegnare gli equilibri politici locali. La competizione più numerosa è quella di Manduria, unico Comune sopra i 15mila abitanti coinvolto nella tornata elettorale, dove sono sei i candidati in corsa per la fascia tricolore. A sfidarsi saranno Ferdinando Arnò, sostenuto da una lista civica, Cosimo Lariccia con liste civiche, Andrea Mariggiò, Fabiana Rossetti per il Movimento Cinque Stelle, Stefania Ruggieri per il centrosinistra e Domenico Sammarco per il centrodestra. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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