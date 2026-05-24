Sono aperte le urne per le elezioni comunali in cinque comuni della provincia di Taranto. Si vota oggi per il rinnovo delle amministrazioni a Manduria, Laterza, Montemesola, Roccaforzata e Fragagnano. Le operazioni di voto si svolgono senza particolari disagi e si concluderanno questa sera. Gli elettori sono chiamati a scegliere i nuovi sindaci e i consigli comunali.

Tarantini Time Quotidiano Cinque Comuni della provincia di Taranto chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Le urne resteranno aperte oggi e domani per eleggere sindaci e nuovi consigli comunali in centri che si preparano a ridisegnare gli equilibri politici locali. La competizione più numerosa è quella di Manduria, unico Comune sopra i 15mila abitanti coinvolto nella tornata elettorale, dove sono sei i candidati in corsa per la fascia tricolore. A sfidarsi saranno Ferdinando Arnò, sostenuto da una lista civica, Cosimo Lariccia con liste civiche, Andrea Mariggiò, Fabiana Rossetti per il Movimento Cinque Stelle, Stefania Ruggieri per il centrosinistra e Domenico Sammarco per il centrodestra. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Elezioni comunali, urne aperte nel Tarantino: sfide a Manduria, Laterza, Montemesola, Roccaforzata e Fragagnano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali, si vota anche nel Parmense: urne aperte a Palanzano e PellegrinoDomenica 25 e lunedì 26 maggio si svolgono le elezioni comunali in diverse località dell’Emilia-Romagna, tra cui due comuni del Parmense.

Elezioni comunali in Lombardia, urne aperte: i Comuni e i candidati sindacoLe urne sono aperte in 93 Comuni della Lombardia per le elezioni comunali, con le votazioni che si svolgono oggi, domenica 24 maggio, dalle 7 alle...

Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026, 661 i comuni al voto nelle regioni a statuto ordinario; Elezioni amministrative: tutte le informazioni necessarie; Elezioni amministrative 2026: corpo elettorale e orari rilascio tessere; Elezioni comunali 2026, tutti i numeri e dove votare.

Come si vota per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 in Emilia-Romagna: Amministrative, urne aperte tutta domenica e lunedì mattina: nel pomeriggio parte lo spoglio. Comuni sopra e sotto ai 15mila abitanti: attenzione perché le modalità… dlvr.it/T x.com

Lo speciale sulle elezioni comunaliOltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 Comuni interessati (di cui 18 capoluoghi) per una tornata elettorale che rappresenta un ... tg24.sky.it

Elezioni comunali 2026 a Legnano, urne aperte: sfida tra Lorenzo Radice, Mario Almici, Carolina Toia e Federico AmadeiLa città torna alle urne, domenica 24 e lunedì 25 maggio, dopo cinque anni di amministrazione a guida Dem. Ecco chi sono i candidati e le liste a sostegno dei quattro candidati ... msn.com