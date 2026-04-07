Fragagnano Lucia Traetta candidata sindaca | al via il percorso partecipato

A Fragagnano, è stata annunciata la candidatura di una donna come futura sindaca. La scelta apre una fase di confronto e coinvolgimento della comunità locale. La candidata ha comunicato l’intenzione di promuovere un percorso partecipato che coinvolga cittadini e gruppi politici. L’obiettivo è avviare un processo di ascolto e dialogo prima delle elezioni comunali. La notizia è stata diffusa dal quotidiano locale Tarantini Time.

Tarantini Time Quotidiano Fragagnano si prepara ad avviare un nuovo percorso politico basato sulla partecipazione e sulla condivisione. Venerdì 10 aprile, alle ore 18:00 nella Sala Consiliare, sarà presentata ufficialmente la candidatura a sindaca della prof.ssa Lucia Traetta, sostenuta dalla lista “Fragagnano 6.0”. “L’iniziativa non si limiterà a un momento formale di presentazione, ma rappresenterà l’avvio di un processo aperto e concreto di costruzione del programma elettorale, che proseguirà nel fine settimana con due giornate dedicate al confronto diretto con la comunità. Il nostro progetto politico si pone in continuità con il lavoro svolto negli anni, con l’obiettivo di consolidare quanto di positivo è stato realizzato e rilanciare nuove azioni per il futuro di Fragagnano”, ha dichiarato la candidata. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Fragagnano, Lucia Traetta candidata sindaca: al via il percorso partecipato Fiume Secchia 'laboratorio di idee', al via un percorso partecipatoL'iniziativa verrà illustrata il prossimo 28 febbraio al Polo Scolastico Leonardo Da Vinci. Casa della Comunità di Bellaria, partito il percorso partecipato: 140 persone al primo incontroIl contrasto alla solitudine, l’attenzione alla prevenzione e al tema delle dipendenze, il bisogno di spazi di incontro e di relazione, anche...