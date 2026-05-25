Amministrative 2026 a Chieti | exit poll e prime proiezioni

Alle 15 si sono chiuse le urne per le elezioni comunali a Chieti. Sono attese le prime proiezioni e gli exit poll che forniranno indicazioni sui risultati delle amministrative del 2026. I dati ufficiali saranno disponibili solo dopo lo scrutinio completo delle schede. La città si prepara a conoscere presto chi guiderà il municipio nei prossimi anni.

Urne chiuse alle 15 e c'è attesa per le prime proiezioni e gli exit poll sulle elezioni comunali di Chieti.Il primo exit poll di Noto per Centro e Rete8, su un copertura a campione dell’80%, vede in testa il centrosinistra con Giovanni Legnini con una percentuale compresa tra i 46 e il 50%. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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