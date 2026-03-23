Risultati referendum 2026 sulla giustizia | exit poll proiezioni e mappa live Chi vince in diretta

Roma, 23 marzo 2026 – Urne chiuse alle 15 per il referendum costituzionale. Tra breve sapremo se la maggioranza degli italiani ha promosso o bocciato la riforma della Giustizia del governo Meloni. È sufficiente un voto in più per uno dei due schieramenti per decretare la vittoria del Sì o del No. Non serve il quorum. Un’anteprima sul risultato sarà fornita dagli exit poll, diffusi a partire proprio dalle 15. Li pubblichiamo qui sotto in diretta, seguiti dalle proiezioni e dati reali. I numeri di ieri sull’ affluenza ai seggi (46% alle 23) testimoniano una partecipazione popolare superiore alle aspettative, che può dare adito a letture diverse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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