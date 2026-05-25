L’Italia si prepara ad accogliere la prossima America’s Cup, che si terrà nel Golfo di Napoli nell’estate 2027. La squadra Luna Rossa sta accelerando i preparativi, coinvolgendo più attivamente i partner e le istituzioni. La competizione si svolgerà con barche di ultima generazione, e il team sta lavorando per ottimizzare le strategie in vista della sfida. La regata rappresenta ancora una sfida storica per il paese.

Negli ultimi anni l’Italia dello sport ha spezzato tanti tabù. Tra i pochi rimasti c’è quello della vittoria in America’s Cup, che nell’estate 2027 si disputerà nelle acque amiche del Golfo di Napoli. Nel frattempo, lo scorso week end a Cagliari, Luna Rossa ha ritrovato il proprio pubblico battendo New Zealand nei preliminari di Coppa America e soprattutto ha mostrato quanto la vela moderna sia ormai diventata un laboratorio tecnologico sempre più vicino al mondo dell’ auto e dell’ aerodinamica ad alte prestazioni. Nel Golfo degli Angeli oltre 800 barche spettatrici hanno seguito le regate preliminari della Louis Vuitton America’s Cup. Un colpo d’occhio importante per un evento ancora lontano dalla vera Coppa America, ma già sufficiente per capire il livello di attenzione intorno al team italiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - America’s Cup, Luna Rossa accelera verso Napoli. La sfida si gioca anche fuori dall’acqua

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