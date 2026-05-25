America' s Cup a Napoli il dovere di vincere le Olimpiadi del mare

Le pre-regate dell'America's Cup si sono concluse a Cagliari, portando a termine le attività preparatorie. La regata ha rappresentato anche un momento di consolidamento tra le due città portuali coinvolte, entrambe considerate oggi punti strategici nelle attività marittime.

Cala il sipario sulle pre-regate di Cagliari. La competizione è stata anche l'occasione per stringere un legame più profondo tra due città portuali oggi strategiche nelle nuove direttrici di traffico, complice la ritrovata centralità del Mediterraneo. Complimenti a Cagliari. Ora, però, il testimone passa alla nostra città, che ha avuto il merito di conquistare un traguardo storico: ospitare la Coppa. Già a fine settembre il Golfo accoglierà le pre-regate, l'estate del prossimo anno sarà quella dell’America's Cup. Chiamarlo "evento sportivo" sarebbe un errore di prospettiva imperdonabile. L’America's Cup è un evento... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Americas Cup a Napoli: lanalisi con Luca Devoti

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Nicola Rivieccio (@RivieccioNicola) / Posts / X x.com

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