Il team di New Zealand ha presentato Taihoro, la sua nuova imbarcazione, e si prepara a gareggiare a Napoli durante l’estate. La sfida si svolgerà nelle acque della città italiana, dove l’equipaggio affronterà i rivali per difendere il titolo di America’s Cup. La competizione coinvolge varie nazioni e si svolge in un contesto di grande attenzione internazionale.

Team New Zealand sarà chiamata a difendere la America’s Cup nelle acque di Napoli durante l’estate 2027: i Kiwi hanno deciso di trasferire la competizione sportiva più antica del mondo nell’emisfero boreale e, dopo aver già trionfato a Barcellona, hanno scelto il capoluogo partenopeo per conservare il possesso della Vecchia Brocca. Il sodalizio neozelandese ha ufficialmente varato il suo AC75 Taihoro, davanti ad amici, familiari, sponsor e sostenitori di lunga data, riuniti presso la base di Wynyard Point ad Auckland. Una barca evoluta in termini tecnologica rispetto a quella capace di imporsi in terra catalana e che inseguirà la quarta affermazione consecutiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

America's Cup, New Zealand vara Taihoro e si lancia verso Napoli: "come il mare, tra il cielo e la terra"

