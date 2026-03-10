America’s Cup 2027 | Napoli cerca volontari per mare e terra

L’organizzazione della 38ª America’s Cup a Napoli ha aperto le candidature per volontari che vogliono partecipare all’evento previsto nel 2027. La campagna di reclutamento riguarda sia attività in mare che a terra, con l’obiettivo di coinvolgere persone interessate a contribuire all’organizzazione della regata. La ricerca di volontari è stata ufficialmente annunciata per supportare tutte le fasi dell’evento sportivo.

L’organizzazione della 38ª America’s Cup a Napoli ha lanciato ufficialmente la campagna di reclutamento per il corpo volontari, aprendo le candidature per supportare l’evento che si terrà nel 2027. La città partenopea si prepara ad accogliere una folla imponente durante le regate preliminari e la finale, richiedendo personale dedicato all’accoglienza, alla gestione delle aree fan e al supporto operativo in mare e nei centri mediatici. Per partecipare al progetto, i candidati devono aver compiuto diciotto anni entro la fine del 2025 e dimostrare disponibilità specifica per le date chiave dell’evento. L’iniziativa mira a coinvolgere non solo residenti locali, ma anche cittadini provenienti da altre regioni italiane o dall’estero, puntando su un mix demografico variegato che includa sia neofiti che esperti di volontariato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

