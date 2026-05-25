L’avventura di Luciano Darderi all’ATP 500 di Amburgo si è conclusa oggi con la sconfitta nei quarti di finale contro Alex de Minaur per 6-0 6-3. L’australiano, testa di serie numero 3, ha dominato l’azzurro in un match durato un’ora e 35 minuti sulla terra battuta tedesca. Il dominio glaciale dell’australiano e il blackout del primo set. La sfida tra i due tennisti è stata segnata da un netto squilibrio tecnico fin dai primi scambi sul campo. Alex de Minaur ha imposto un ritmo soffocante, mantenendo intatta la propria battuta durante tutto il primo set. Luciano Darderi, accreditato come settima testa di serie della competizione, ha faticato a trovare un equilibrio nel gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amburgo, Darderi si arrende a De Minaur: finisce il sogno azzurro

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