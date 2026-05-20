LIVE Darderi-Hanfmann ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | azzurro in campo dopo De Minaur

Sul campo di Amburgo, si stanno svolgendo le partite del torneo ATP 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Dopo la vittoria di De Minaur su Davidovich con un punteggio di 6-2, è iniziato il match con l’azzurro. La partita tra Darderi e Hanfmann è attualmente in corso. I tifosi seguono con attenzione gli scambi e i risultati aggiornati, mentre gli incontri proseguono senza sosta. La giornata si sta svolgendo con continuità, offrendo spunti di interesse per gli appassionati di tennis.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:08 De Minaur-Davidovich 6-2! Poi l’azzurro! 17:05 Tie break decisivo tra Khachanov e Humbert, poi De Minaur-Davidovich e poi Darderi! 14:35 Finisce solo adesso il primo match del giorno con la sconfitta di Aliassime ai danni di Kovacevic, era sopra 4-1 al terzo e ha perso 6-4, 5-7, 4-6. Ora altre due partite (Humbert-Khachanov e De Minaur-Davidovich) poi Darderi, sarà un lungo avvicinamento alla serata tedesca! Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo (GER) che vede di fronte Luciano DARDERI e Yannick Hanfmann, il giocatore da cui tutto cominciò. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro in campo dopo De Minaur ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Darderi vs Hanfmann AMBURGO Open 2026 Atp 500 Sullo stesso argomento LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:28 Partita che è stata finale ATP in quel di Buenos Aires in questa stagione, con la vittoria di Darderi... LIVE Darderi-Burruchaga, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:00 Azzurro chiamato a confermare lo status ottenuto dopo gli Internazionali d’Italia, che lo hanno visto... Dopo la fantastica cavalcata a Roma, Luli Darderi riparte con una vittoria al primo turno dell’ATP 500 di Amburgo. Sconfitto il sempre ostico Roman Andrés Burruchaga per 6-3 7-6, rimontando da 0-4 nel tie-break. Ora ancora contro Yannick Hanfmann x.com Darderi-Hanfmann oggi in tv, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingDopo la vittoria di ieri all'esordio, tornerà subito in campo quest'oggi, negli ottavi di finale dell'ATP 500 di Amburgo, l'azzurro Luciano Darderi: il ... oasport.it ATP 1000 Roma R4: [18] L. Darderi def. [2] A. Zverev 1-6, 7-6(10), 6-0 reddit LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro in campo in serataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell'ATP 500 di ... oasport.it