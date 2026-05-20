LIVE Darderi-Hanfmann ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | azzurro in campo dopo De Minaur

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul campo di Amburgo, si stanno svolgendo le partite del torneo ATP 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Dopo la vittoria di De Minaur su Davidovich con un punteggio di 6-2, è iniziato il match con l’azzurro. La partita tra Darderi e Hanfmann è attualmente in corso. I tifosi seguono con attenzione gli scambi e i risultati aggiornati, mentre gli incontri proseguono senza sosta. La giornata si sta svolgendo con continuità, offrendo spunti di interesse per gli appassionati di tennis.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:08 De Minaur-Davidovich 6-2! Poi l’azzurro! 17:05 Tie break decisivo tra Khachanov e Humbert, poi De Minaur-Davidovich e poi Darderi! 14:35 Finisce solo adesso il primo match del giorno con la sconfitta di Aliassime ai danni di Kovacevic, era sopra 4-1 al terzo e ha perso 6-4, 5-7, 4-6. Ora altre due partite (Humbert-Khachanov e De Minaur-Davidovich) poi Darderi, sarà un lungo avvicinamento alla serata tedesca! Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo (GER) che vede di fronte Luciano DARDERI e Yannick Hanfmann, il giocatore da cui tutto cominciò. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Darderi vs Hanfmann AMBURGO Open 2026 Atp 500

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