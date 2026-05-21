LIVE Darderi-De Minaur 0-6 1-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | azzurro al lumicino
Durante il match tra un tennista italiano e il suo avversario australiano, si sta assistendo a una partita molto complicata per il giocatore italiano, che si trova sotto di un set e con il punteggio di 1-5 nel secondo. In questa fase, l’azzurro ha deciso di accettare lo scambio, arrivando bene sulla smorzata e riuscendo a raccogliere il lob lungo proposto dall’avversario. La partita si svolge nell’ambito dell’ATP di Amburgo 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Non capiamo l’azzurro che adesso accetta lo scambio, giunge sulla smorzata alla grande e raccoglie il lob lungo di De Minaur. 30-30 Vince un punto lungo Luciano. Fuori di poco il recupero stretto di De Minaur. 30-15 Vincente la risposta casuale col dritto. 30-0 Meno due. Risposta di dritto in rete. 15-0 Butta via la risposta di rovescio Darderi. 1-5 Dritto di De Minaur a segno. Altro break. 40-A Lungo di poco il controbalzo difensivo di Darderi. 40-40 Non risponde De Minaur. 30-40 Servizio e dritto. 15-40 Sotto la rete il back di rovescio. Match agli sgoccioli. 15-30 Nuovo errore dell’azzurro che, secondo noi, non vede l’ora di andare a Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE TENNIS: Darderi vs De Minaur - ATP Amburgo 2026 (Quarti di Finale) Match Tracker & Commento
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