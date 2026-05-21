LIVE Darderi-De Minaur 0-6 1-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | azzurro al lumicino

Durante il match tra un tennista italiano e il suo avversario australiano, si sta assistendo a una partita molto complicata per il giocatore italiano, che si trova sotto di un set e con il punteggio di 1-5 nel secondo. In questa fase, l’azzurro ha deciso di accettare lo scambio, arrivando bene sulla smorzata e riuscendo a raccogliere il lob lungo proposto dall’avversario. La partita si svolge nell’ambito dell’ATP di Amburgo 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online.

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