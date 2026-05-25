Un uomo si è dato fuoco nello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte tra sabato e domenica, riportando ustioni di terzo grado su circa il 65% del corpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la persona in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. Non ci sono altri dettagli disponibili al momento sulla dinamica o sulle motivazioni dell’episodio.

Un uomo si è dato fuoco nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio nello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte, nel torinese, subendo ustioni di terzo grado su circa il 65% del corpo. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte all’interno della struttura logistica. L’evento ha attivato immediatamente i sistemi di allarme antincendio presenti nel polo distributivo. I soccorsi sono stati mobilitati con estrema rapidità per gestire l’emergenza scoppiata nel cuore della notte. Al momento non risulta ancora accertato se la vittima fosse un dipendente dell’azienda o un esterno alla struttura. I soccorsi e le condizioni cliniche del ferito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amazon Torrazza: uomo si dà fuoco, ferito gravissimo nel magazzino

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