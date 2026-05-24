Non è un dipendente Amazon l’uomo che si è dato fuoco nel parcheggio dello stabilimento a Torrazza Piemonte | Ha ustioni sul 65% del corpo

Un uomo si è dato fuoco in un parcheggio di uno stabilimento a Torrazza Piemonte. Ha riportato ustioni sul 65% del corpo. La società ha confermato che l’uomo non è un dipendente né un collaboratore di fornitori terzi dello stabilimento. Ha aggiunto di essere vicina alle persone coinvolte e si rende disponibile a collaborare con le forze dell’ordine se richiesto.

«Non è un nostro dipendente e neppure di fornitori terzi che lavorano nello stabilimento. Siamo comunque vicini alle persone coinvolte in quanto è accaduto e siamo disponibili a collaborare con le forze dell’ordine, qualora fosse necessario». Così Amazon, a proposito di quanto accaduto a Torrazza Piemonte (Torino) dove un uomo nella notte si è dato fuoco nel parcheggio davanti allo stabilimento. L’uomo, di 36 anni, si è dato fuoco nel parcheggio dello stabilimento nel torinese. Lo riportano alcuni giornali locali, tra cui La Voce, che precisa come l’episodio abbia fatto immediatamente scattare l’allarme antincendio e mobilitato la macchina dei soccorsi. 🔗 Leggi su Open.online

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Driver of Amazon-branded truck found, ticketed after string of crashes

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