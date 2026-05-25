Amatore | Samurai Jay al Porto degli Ulivi

Martedì 26 maggio alle 18, Samurai Jay sarà presente al Porto degli Ulivi. L'evento è previsto per quell'ora e luogo, attirando l'attenzione di chi aspetta l'artista. Non sono state comunicate ulteriori informazioni su eventuali attività o dettagli dell'incontro.

Cresce l'attesa per l'arrivo di Samurai Jay arriva al Porto degli Ulivi martedì 26 maggio alle ore 18. L’artista incontrerà i fan per firmare le copie del suo nuovo album “Amatore” Pass gratuiti disponibili presso l’Infopoint il 26 maggio dalle 14.00 in poi. Vendita album presso il pop-up store. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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