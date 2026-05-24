Mercoledì alle 18, presso il centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio, si terrà un firmacopie per il nuovo album di Samurai Jay intitolato ’Amatore’, uscito venerdì scorso. L’evento prevede la firma di copie da parte dell’artista, noto per il suo stile da colonna sonora cinematografica. L’iniziativa attirerà i fan e gli appassionati di musica, interessati a incontrare il musicista e ottenere una versione autografata del disco.

Cinema, che passione. O almeno così sembra per Samurai Jay, atteso al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio mercoledì prossimo (ore 18) dal firmacopie del nuovo album ’ Amatore ’, uscito venerdì scorso. Il velivolo da cui è inseguito sulla copertina del disco, infatti, strizza l’occhio all’aereo da ricognizione del tenente Carmelo La Rosa che in ’Mediterraneo’ attera a Megisti, nel cuore dell’Egeo, per informare Abatantuono e compagni che sulla terra ferma il mondo è cambiato. Ma anche a quello che insegue Cary Grant nell’hitchcockiano ’Intrigo internazionale’, minaccioso incursore come quel successo che dopo Sanremo ha preso la mano di Genny (all’anagrafe si chiama Gennaro Amatore, da cui il titolo del disco) insediandolo con ’Ossessione’ per undici settimane di filato in vetta alla classifica Fimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Samurai Jay, un disco da film. Firmacopie per il lancio di ’Amatore’

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L'Ossessione per Samurai Jay continua con il suo nuovo album Amatore! A festeggiare insieme a lui, c'erano la mamma con cui duetta nel disco e tanti amici: da Serena Brancale a Belen x.com

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