Il rapper Samurai Jay ha annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato con il proprio cognome. Durante la presentazione, ha dichiarato che all’interno ci sarà una canzone che potrebbe diventare la traccia più importante della sua carriera. La scelta di chiamare un disco con il proprio nome è una strategia adottata nel passato da artisti come Dalla, Battisti e Ligabue, e questa volta si inserisce in questa tradizione. La data di uscita e ulteriori dettagli sul progetto non sono stati ancora comunicati.

Chiamare un disco con il proprio cognome è una mossa che nei decenni è stata tentata da un club di artisti che annovera gente come Dalla, Battisti, Ligabue. Se però all'anagrafe ti chiami Amatore e sei pronto a dare in pasto alle spiagge italiane un piccolo manuale pratico di musica latina made in Napoli - costellato di versi cult come «Ti amo solo di venerdì» - l'operazione già di per sé ambiziosa si arricchisce di un doppio senso che diventa quasi magia. È, in estrema sintesi, quello che sta accadendo a Samurai Jay - per gli amici Genny, ma Gennaro Amatore sulla cassetta della posta -, che dopo un 2025 passato in vetta ai... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Samurai Jay presenta Amatore: «Nel mio nuovo disco c'è quella che probabilmente resterà per sempre la canzone più significativa di tutta la mia carriera»

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