In molte città si stanno sviluppando iniziative per supportare le persone con demenza e le loro famiglie. I negozi e le farmacie adottano pratiche specifiche, come l’uso di segnali visivi e formazione del personale, per facilitare gli acquisti e l’assistenza. Queste aree vengono chiamate “città amiche” dei malati di demenza. Tuttavia, in alcune zone si evidenzia una carenza di servizi dedicati, creando difficoltà per chi vive con queste condizioni.

Bari, 25 maggio 2026 – C’è un deserto da attraversare per le persone affette da demenza e per le loro famiglie. Per i malati di Alzheimer e per tutti gli altri. Un deserto di domande senza risposta, di servizi che non ci sono, di aiuti che non si trovano. E ci sono isole di sollievo per superare una solitudine che può annientare. Tengono insieme umanità e innovazione, scienza e tecnologia. Comunità amiche della demenza: cosa sono. Compiono dieci anni le comunità amiche delle persone con demenza (DFC, dementia friendly community), “sono città, paesi e territori che scelgono di diventare più consapevoli e accoglienti, affinché le persone con demenza e le loro famiglie siano rispettate e sostenute e possano continuare a partecipare attivamente insieme ai loro familiari alla vita del luogo in cui abitano”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alzheimer e altre demenze: dai negozi gentili alle farmacie, cosa sono le città ‘amiche’ dei malati e delle famiglie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Più centri diurni per i malati di Alzheimer", da Bari il grido d'aiuto delle famiglieUn gruppo di famiglie ha avviato una petizione per chiedere un aumento dei centri diurni dedicati ai malati di Alzheimer nella provincia di Bari.

Fiumicino, gara per il servizio di assistenza ai malati di Alzheimer e alle famiglieIl Comune di Fiumicino ha avviato una gara per affidare il servizio di assistenza ai malati di Alzheimer e alle loro famiglie.

Temi più discussi: Sonno non-REM e scorie cerebrali: perché dormire bene protegge il cervello; Alzheimer, masticare di più potrebbe allontanare il rischio; Camminata di Primavera per l'Alzheimer; Una rete per l’Alzheimer. La salute fisica e mentale al centro del mio impegno.

Alzheimer, il 21 maggio open day all’ospedale di Sciacca dedicato a famiglie e pazienti: Rompere il silenzio sulla demenza e offrire un supporto concreto a chi ogni giorno affronta la sfida della malattia. È questo l’obiettivo di un… dlvr.it/TSbGd4 #Agrigento #C x.com

Alzheimer, all’Aou Al percorsi di cura e supporto per pazienti e caregiverAou Al, percorso per pazienti con Alzheimer e disturbi neurocognitivi: riabilitazione, supporto caregiver e presa in carico multidisciplinare ... ilpiccolo.net

L'autopsia del cervello di mia madre ha mostrato TRE diverse demenze — il suo neurologo dell'UCSF dice che il 90% delle autopsie mostra più di una. reddit

Alzheimer, masticare di più potrebbe allontanare il rischioDiversi studi provano gli effetti della giusta masticazione sul cervello: pompa sangue diminuendo stress, ansia e riducendo le demenze ... repubblica.it