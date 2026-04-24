Più centri diurni per i malati di Alzheimer da Bari il grido d' aiuto delle famiglie

Un gruppo di famiglie ha avviato una petizione per chiedere un aumento dei centri diurni dedicati ai malati di Alzheimer nella provincia di Bari. La richiesta si concentra sulla necessità di ampliare le strutture specializzate presenti nel territorio, al fine di garantire un maggior supporto ai pazienti e alle loro famiglie. La petizione ha già raccolto diverse firme e mira a sensibilizzare le autorità locali sulla questione.

Una petizione per chiedere di potenziare, sul territorio barese, le strutture specializzate dedicate ai pazienti con Alzheimer. Una richiesta, quella lanciata attraverso la piattaforma Change.org da due sorelle baresi, rivolta alle istituzioni, per dare voce alle esigenze delle tante famiglie che.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Lavoratori della sicurezza senza stipendio, Ina: "Abbiamo raccolto il grido di aiuto delle famiglie"Il presidente Lorenzo Festicini: "Confidiamo nel dialogo e nel senso di responsabilità di tutte le parti coinvolte, affinché si possa giungere quanto... Sfratto o acquisto a prezzo salato della casa: il grido d'aiuto delle famiglie del condominio “Il Borgo”Era stato il primo esperimento di social housing a Verona, ma ora i residenti si trovano davanti ad una scelta quasi impossibile, nonostante la... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pubblicato l'avviso per individuare i 20 utenti del Centro diurno per persone con demenza: è il primo in Abruzzo; Residenza Amica, ritocchi sulle tariffe; Bari, emergenza Alzheimer: solo 90 posti per migliaia di malati. Scatta la petizione: Siamo soli; Nasce un giardino terapeutico dedicato alle persone con demenza. Fabriano, ecco il n uovo centro diurno per malati di AlzheimerTaglio del nastro con le autorità in piazza Garibaldi ieri. La struttura accoglierà 24 persone. A giugno seguirà una residenza per anziani autosufficienti da 64 posti all'ex hotel Le Muse ... msn.com Alzheimer. Comunità di S. Egidio lancia allarme a Roma: Tagliati fondi comunali. 100 anziani senza assistenza nei centri diurniSu tutto il territorio romano solo 59 persone, nel 2017, usufruivano di un’assistenza domiciliare specifica. I centri diurni (servizi semiresidenziali) fino all’anno scorso potevano accogliere circa ... quotidianosanita.it La malattia di Alzheimer è oggi al centro di importanti novità sul fronte delle terapie, che aprono nuove prospettive soprattutto nelle fasi iniziali. Nel corso della rubrica Tg4 Medicina, il prof. Massimo Filippi, direttore dell’Unità di Neurologia, fa il punto sui trattam - facebook.com facebook