Un gruppo di studenti ha visitato una moschea come parte di un’attività educativa organizzata dagli insegnanti. Il preside ha dichiarato che si tratta di un’esperienza interculturale inclusa nell’autonomia scolastica. La visita è avvenuta durante l’orario scolastico e ha coinvolto studenti di diverse classi. Non sono stati segnalati incidenti o contestazioni. L’attività è stata comunicata come un momento di approfondimento sulla cultura e le tradizioni religiose.

ANCONA, 25 MAG – “La visita alla moschea è un’offerta formativa degli insegnati e rientra nell’autonomia della scuola, non abbiamo violato nessuna norma fa parte della didattica e le famiglie degli alunni erano state tutte informate. E’ una esperienza interculturale, non si fa proselitismo”. Così il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Grazie Tavernelle di Ancona, Andrea Sallese, ha spiegato oggi in una conferenza stampa la decisione di portare gli alunni della primaria Maggini a visitare la moschea della Fratellanza, alla Baraccola, centro islamico della città. La decisione ha attirato critiche dalla Lega. Martedì scorso, in una nota firmata da Silvia Sardone, vicesegretaria del partito, e da Giorgia Latini, deputata e coordinatrice regionale della Lega Marche, si parlava di “iniziative ideologiche imposte agli studenti”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Temi più discussi: Alunni in moschea, il preside 'esperienza interculturale non proselitismo'; Alunni delle Maggini in gita alla moschea, la Lega attacca: Basta iniziative ideologiche sulla pelle degli studenti; In moschea col velo: ancora una scuola in gita nel luogo di culto islamico; La Maggini nel mirino della Lega: Gite scolastiche nelle moschee, basta con questa islamizzazione.

Ma i genitori di questi alunni dove sono? Penso sia normalissimo avere il permesso dei genitori x questi ragazzini x.com

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