Una rissa tra studenti si è verificata in un liceo cittadino, portando all’intervento delle forze dell’ordine. Dopo l’episodio, un genitore si è recato nell’istituto e ha aggredito fisicamente il preside, superando le misure di sicurezza presenti. L'intera vicenda ha attirato l'attenzione sul comportamento dei genitori in situazioni scolastiche e sulla gestione delle emergenze all’interno dell’edificio. La questione sta ora al vaglio degli organi competenti, che stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

? Domande chiave Cosa ha scatenato la violenza del padre dopo la rissa in aula?. Come ha fatto il genitore a superare la sicurezza dell'istituto?. Perché sono state necessarie due pattuglie della polizia per calmare i toni?. Chi dovrà rispondere delle minacce rivolte al preside Federico Giroldi?.? In Breve Rissa tra studenti scoppiata venerdì 15 maggio 2026 in una classe del primo anno.. Due pattuglie della volante sono intervenute a Largo Aldo Moro per gestire l'aggressione.. Il preside Federico Giroldi ha dichiarato la reazione eccessiva del genitore verso la scuola.. L'episodio evidenzia la fragilità del rapporto tra famiglie e istituzioni scolastiche locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rissa al Corni: padre aggredisce il preside dopo lo scontro tra alunni

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