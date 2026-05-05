Istituzione profilo professionale dell’assistente per l’autonomia degli alunni con disabilità la Cisl Scuola evidenzia delle criticità nella proposta di legge

Martedì 28 aprile 2026 si è svolta un’audizione informale delle organizzazioni sindacali presso le istituzioni competenti in merito alla proposta di legge sul profilo professionale dell’assistente per l’autonomia degli alunni con disabilità. La Cisl Scuola ha evidenziato alcune criticità legate alla formulazione della normativa e alle modalità di regolamentazione del ruolo. L’incontro si è concentrato sulle caratteristiche e sui requisiti richiesti per questa figura professionale.

Si è svolta martedì 28 aprile 2026 un’audizione informale delle organizzazioni sindacali presso le Commissioni VII (Cultura, Scienza e Istruzione) e XI (Lavoro Pubblico e Privato) della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge riguardanti l’istituzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità. La CISL, convocata insieme alle altre Confederazioni sindacali, ha depositato agli atti della Commissione una memoria scritta di cui in sede di audizione ha potuto limitarsi solo a esporre una breve sintesi. Varie le criticità evidenziate dal sindacato. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Roma - Profilo professionale assistente per l'autonomia - Audizioni - CUN - Asacom ..(31.03.26)

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Supplenze personale docente e ATA, imminente la circolare con le indicazioni operative per l'a.s. 2026/27. Informativa del Ministero ai sindacati; Formazione di classi in deroga ai parametri ordinari nelle aree di maggiore criticità, informativa del Ministero ai sindacati; Costituzione degli elenchi regionali degli idonei da utilizzare per le assunzioni dell'a.s. 2026/27; Supplenze 2026/27: calendario delle operazioni, GPS sostegno, conferme e nomine da GAE/GPS [Le novità].

Oss. Cgil, Cisl e Uil sollecitano incontro con Regioni e Governo per definizione profilo e formazione professionaleFigure professionali come quella dell’OSS, che operano indistintamente sia nel settore pubblico che nel settore privato, .riteniamo non possano vedere una diversificazione e frammentazione nei ... quotidianosanita.it

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Nei giorni scorsi la #CISLScuola, insieme ad #ANP, ha inviato al #MinistroValditara una nota contenente una serie di considerazioni in merito al recapito di #comunicazioni alle #famiglie degli #alunni, da parte dello stesso Ministro, attraverso il #registroelettro x.com