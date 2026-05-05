BRINDISI - “La carovana dell’autonomia urbana” fa tappa a Brindisi. L'evento è promosso dall’Unione italiana dei ciechi e degli Ipovedenti e patrocinato dal garante regionale dei diritti delle persone con disabilità della Puglia. Si terrà domani, mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 16, presso la.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Notizie correlate

Bari punta sull'accessibilità: la “Carovana dell’autonomia urbana” fa tappa a Palazzo di CittàSi è svolta questa mattina a Palazzo di Città la prima tappa pugliese della “Carovana dell’autonomia urbana”, l’iniziativa promossa dall’Unione...

A Foggia arriva 'La carovana dell'autonomia urbana', la sfida per una mobilità accessibile e inclusivaSi terrà il prossimo 5 maggio, presso la sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Provinciale di Foggia (Viale Candelaro n.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Bari punta sull'accessibilità: la Carovana dell’autonomia urbana fa tappa a Palazzo di Città; La carovana dell’autonomia urbana a Bari; Barletta ospita la Carovana dell’autonomia urbana: innovazione e inclusione per le persone con disabilità visiva; Bari – Carovana dell’autonomia urbana: stamattina a Palazzo della Città la prima tappa pugliese dell’iniziativa promossa dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

MOBILITA' FOGGIA Foggia, grande partecipazione per La carovana dell’autonomia urbana: focus su mobilità inclusiva e sicurezzaEvento promosso dall’Uici di Foggia con il patrocinio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità della Puglia ... statoquotidiano.it

Bari punta sull'accessibilità: la Carovana dell’autonomia urbana fa tappa a Palazzo di CittàSi è svolta questa mattina a Palazzo di Città la prima tappa pugliese della Carovana dell’autonomia urbana, l’iniziativa promossa dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici), con il pa ... baritoday.it

Carovana di cammelli e le loro ombre nel deserto del Sahara foto : Jarrad Seng - facebook.com facebook