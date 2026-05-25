Altro che benessere siamo nell’epoca del ‘guerressere’
Molte parole inglesi sono ormai parte del lessico quotidiano, senza che si cerchi di sostituirle con termini italiani equivalenti. Tra queste, si trovano parole come computer, weekend, marketing, smartphone e welfare. Questa diffusione avviene senza che venga posta molta attenzione alla necessità di adottare vocaboli italiani, anche se sono disponibili alternative. La presenza di termini stranieri nel linguaggio comune è ormai consolidata, senza che si registrino sforzi significativi per favorire l’uso di parole italiane.
Molte parole inglesi sono diventate italiane. Nessuno si preoccupa di sostituire computer, weekend, marketing, smartphone o welfare con equivalenti italiani. Sono parole che, a un certo punto, hanno smesso di apparire straniere. Anche welfare è ormai una parola italiana. Eppure la traduzione esiste: significa benessere, oppure stato sociale. Deriva da well-fare, “andare bene”, prosperare, vivere bene, in condizioni favorevoli. Da qualche tempo si sta affermando un’altra parola inglese: warfare. E si parla apertamente del passaggio dal welfare state al warfare state. Un cambiamento politico, economico e culturale in via di programmazione. Le parole conducono messaggi e modellano la percezione della realtà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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