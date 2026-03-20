Gli italiani continuano a spendere nonostante le tensioni internazionali e le crisi economiche, secondo l’ultima rilevazione dell’Osservatorio. Molti non rinunciano ai viaggi, al benessere o ai prodotti hi-tech, nonostante la paura della guerra e le preoccupazioni legate alla situazione globale. La popolazione mantiene un atteggiamento di prudenza, ma non si lascia bloccare dall’incertezza.

La paura della guerra non frena la voglia di acquistare. L’ultima rilevazione dell’Osservatorio mensile Findomestic, effettuata tra il 2 e il 4 marzo, mostra come, nonostante la crisi in Medio Oriente e l’incertezza geopolitica, le intenzioni di acquisto degli italiani nel prossimo trimestre siano aumentate del 7,1%. Se da un lato resiste l’ottimismo a medio termine, dall’altro si registra un calo significativo nella propensione all’acquisto nell’immediato: solo il 23% ritiene che sia il momento giusto per grandi spese, il dato più basso dell’ultimo anno. Il clima di fiducia e l’impatto della crisi. “L’attacco all’Iran ha inciso subito sul clima di fiducia degli italiani – commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio Findomestic. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le guerre, la crisi: gli italiani nell’epoca della prudenza. “Ma non rinunciano a viaggi, benessere e hi-tech”

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