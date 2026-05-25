Ad Arcore, il consiglio comunale non è riuscito ad approvare il rendiconto 2025, causando un nuovo rinvio del bilancio. La crisi politica si protrae, con il Pd che ha scritto al prefetto chiedendo lo scioglimento del Consiglio. La mancata approvazione rappresenta un ostacolo per la gestione amministrativa dell’ente. La situazione rimane tesa, con l’amministrazione che non ha ancora trovato una soluzione definitiva.

Colpo di coda nella crisi politica di Arcore, dopo che per la seconda volta consecutiva il consiglio comunale non è riuscito ad approvare il rendiconto 2025, "un passaggio fondamentale per la continuità amministrativa dell’ente". In seguito al nuovo rinvio, il Partito Democratico ha annunciato di aver inviato una lettera al prefetto di Monza e Brianza, Enrico Roccatagliata, chiedendo "di valutare lo scioglimento del parlamentino e la nomina di un commissario ". Il Pd ricorda che "il documento è stato inserito all’ordine del giorno senza rispettare i termini previsti dalla normativa: 19 giorni di convocazione anziché i 20 richiesti, oltre alla presunta mancanza della documentazione necessaria per la discussione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alta tensione ad Arcore. Bilancio, un altro rinvio. E il Pd scrive al prefetto: "Sciolga il Consiglio"

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