Alta affluenza alle urne per le elezioni comunali nei 4 centri del Pescarese il dato definitivo
Alle elezioni comunali nei quattro centri del Pescarese, si è registrata una alta affluenza alle urne. I dati definitivi riguardano i comuni di Carpineto della Nora, Civitaquana, Elice e Torre de' Passeri. La partecipazione degli elettori è stata significativa in tutti i centri coinvolti. I dati ufficiali sono stati comunicati e confermano un'ampia presenza alle urne durante la consultazione elettorale.
Definitivi i dati sull'affluenza per le elezioni comunali nei 4 centri della provincia di Pescara chiamati alle urne a Carpineto della Nora, Civitaquana, Elice e Torre de' Passeri.Molto alta l'affluenza ai seggi elettorali rispetto all'ultima tornata.Abbonati per leggere i nostri approfondimenti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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