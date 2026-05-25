Alta affluenza alle urne per le elezioni comunali nei 4 centri del Pescarese il dato definitivo

Notizia in breve

Alle elezioni comunali nei quattro centri del Pescarese, si è registrata una alta affluenza alle urne. I dati definitivi riguardano i comuni di Carpineto della Nora, Civitaquana, Elice e Torre de' Passeri. La partecipazione degli elettori è stata significativa in tutti i centri coinvolti. I dati ufficiali sono stati comunicati e confermano un'ampia presenza alle urne durante la consultazione elettorale.