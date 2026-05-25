Agrigento Sodano supera il 40% | al momento eviterebbe il ballottaggio
A Agrigento, con 36 sezioni su 57 scrutinate, Michele Sodano ha superato il 40% delle preferenze, attestandosi al 40,12%. Se la tendenza verrà confermata, eviterebbe il ballottaggio. Finora, sono stati conteggiati circa due terzi dei voti. La percentuale di Sodano si mantiene stabile rispetto alle precedenti rilevazioni, mentre gli altri candidati non hanno ancora raggiunto quote significative. I risultati ufficiali verranno aggiornati man mano che si completano le operazioni di scrutinio.
Ad Agrigento, con 36 sezioni scrutinate su 57, Michele Sodano supera la soglia decisiva del 40% attestandosi al 40,12% con 2.904 voti, un dato che al momento gli consentirebbe di evitare il ballottaggio. Dino Alonge resta secondo con il 35,62% e 2.578 preferenze.Più distanti Luigi Gentile, fermo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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