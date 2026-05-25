Agrigento Sodano supera il 40% | al momento eviterebbe il ballottaggio

Notizia in breve

A Agrigento, con 36 sezioni su 57 scrutinate, Michele Sodano ha superato il 40% delle preferenze, attestandosi al 40,12%. Se la tendenza verrà confermata, eviterebbe il ballottaggio. Finora, sono stati conteggiati circa due terzi dei voti. La percentuale di Sodano si mantiene stabile rispetto alle precedenti rilevazioni, mentre gli altri candidati non hanno ancora raggiunto quote significative. I risultati ufficiali verranno aggiornati man mano che si completano le operazioni di scrutinio.