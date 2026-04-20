Il confronto Sodano-Alonge annunciato in video Bongiorno Liberaldemocratici | Il vero dibattito politico rimanga al primo posto

Un video mostra Michele Sodano che propone un confronto pubblico a Dino Alonge. La proposta è stata accolta con favore da alcuni esponenti politici, tra cui Bongiorno dei Liberaldemocratici, che ha commentato l'importanza di mantenere il dibattito politico tra le priorità. Nessuna data o luogo specifico sono stati indicati per l’eventuale incontro. La proposta riguarda le figure di Sodano e Alonge, senza ulteriori dettagli sui temi da affrontare.

Abbiamo visto con piacere il video in cui Michele Sodano propone un confronto pubblico al a Dino Alonge. Pensiamo che questo sia un passaggio importante della campagna elettorale: è il momento di riportare al centro il confronto tra candidati su idee, programmi e visioni per la città. Per questo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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