Le forti piogge in diverse regioni della Cina hanno portato a inondazioni e frane, sommergendo intere città con acqua e fango. Le aree più colpite si trovano nell’est, nel centro e nel sud-ovest del paese, causando gravi disagi alla popolazione e danni alle infrastrutture.

Forti piogge stanno colpendo diverse regioni della Cina orientale, centrale e sud-occidentale, provocando inondazioni, frane e causando gravi disagi alla popolazione. I livelli dell’acqua di alcuni fiumi sono saliti oltre le soglie di allerta, superando i limiti critici di sicurezza e sommergendo diverse zone. Nelle aree più colpite sono in corso operazioni di ricerca e soccorso. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Alluvione in Cina, intere città sommerse da acqua e fango

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Why China Flooded Entire Cities to Build One Dam

Notizie e thread social correlati

Cina, diverse regioni sommerse dall'acqua dopo le piogge torrenzialiDiverse regioni della Cina sono state interessate da intense piogge che hanno provocato inondazioni.

Cina, piogge torrenziali devastano il sud: 18 morti e città sommerseNel sud della Cina, le intense piogge torrenziali hanno provocato inondazioni diffuse, causando almeno 18 vittime e sommergendo diverse aree urbane.

Alluvione in Cina, intere città sommerse da acqua e fango(LaPresse) Forti piogge stanno colpendo diverse regioni della Cina orientale, centrale e sud-occidentale, provocando inondazioni, frane e ... stream24.ilsole24ore.com

Ponte crollato dopo alluvione in Cina: 12 morti e oltre 31 dispersiRoma, 20 luglio 2024 – È di 12 morti e 31 dispersi il bilancio provvisorio del crollo di un ponte causato da piogge torrenziali nel nord della Cina, a Shangluo, nella provincia dello Shaanxi, a circa ... quotidiano.net