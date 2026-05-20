Cina piogge torrenziali devastano il sud | 18 morti e città sommerse

Nel sud della Cina, le intense piogge torrenziali hanno provocato inondazioni diffuse, causando almeno 18 vittime e sommergendo diverse aree urbane. Le autorità stanno affrontando la situazione con interventi di emergenza per contenere i danni nel bacino dello Yangtze, uno dei più colpiti. Le previsioni indicano che mercoledì alcune province dovranno affrontare le precipitazioni più intense, con la possibilità di ulteriori esondazioni e allagamenti in zone già colpite. La risposta delle autorità prevede evacuazioni e interventi di soccorso nelle zone più critiche.

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? Punti chiave Come faranno le autorità a gestire l'impatto sul bacino dello Yangtze?. Quali province dovranno affrontare le piogge più violente questo mercoledì?. Perché la combinazione di tre oceani ha causato piogge senza precedenti?. Cosa accadrà alle infrastrutture colpite dalle frane nell'isola di Hainan?.? In Breve Autorità stanziate 150 milioni di yuan per soccorsi e assistenza umanitaria.. Dieci morti nel Guangxi per il ribaltamento di un pick-up con 15 braccianti.. Picchi di pioggia previsti lungo il fiume Yangtze da mercoledì 20 maggio.. Frana a Lingshui blocca arterie stradali nell'isola di Hainan.. Almeno 18 persone hanno perso... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cina, piogge torrenziali devastano il sud: 18 morti e città sommerse ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cina, piogge torrenziali nel Sud-Est: le strade diventano dei fiumi in pienaUn’ampia fascia di forti piogge sta attraversando la Cina centro-orientale e meridionale a martedì prossimo, colpendo alcune zone della provincia del... Maltempo in Grecia: grandine e piogge torrenziali devastano i campiUn violento temporale con grandine intensa ha colpito il distretto di Kastoria, in Macedonia occidentale, mentre nello Ionio settentrionale,... Piogge torrenziali in Cina, città sommerse e migliaia di evacuati: il video degli allagamentiNella contea di Shimen, nella provincia di Hunan, una persona è morta e due risultano disperse dopo le violente precipitazioni che hanno investito l’area nella serata di lunedì 18 maggio. Secondo l’em ... tg.la7.it Cina, piogge torrenziali nel Sud-Est: le strade diventano dei fiumi in piena(LaPresse) Un'ampia fascia di forti piogge sta attraversando la Cina centro-orientale e meridionale a martedì prossimo, colpendo alcune zone ... stream24.ilsole24ore.com