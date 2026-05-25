Allora sa cosa le dico?! Spalletti prende fuoco in diretta giornalista ko Una furia
In diretta, l’allenatore si è infuriato dopo una domanda sulla mancata qualificazione in Champions League, lasciando il giornalista senza parole. L’allenatore ha alzato la voce, accusando la domanda di essere fuori luogo. La scena si è conclusa con il giornalista visibilmente colpito dall’atteggiamento. La Juventus non si è qualificata alla massima competizione europea, e le conseguenze si fanno sentire anche in conferenza stampa.
La mancata qualificazione in Champions League continua a lasciare scorie pesanti in casa Juventus. Il pareggio nel derby contro il Torino, maturato dopo una rimonta subita nel secondo tempo quando ormai i giochi erano già compromessi, ha alimentato ulteriore delusione attorno all’ambiente bianconero. A fotografare il clima è stato soprattutto l’intervento televisivo di Luciano Spalletti, apparso profondamente provato durante il collegamento con la trasmissione “Pressing” su Italia 1. L’allenatore toscano si è presentato davanti alle telecamere mostrando tutta la propria tensione, in un momento complicato sotto il profilo sportivo e personale. Una semplice domanda della conduttrice Monica Bertini è bastata per innescare una reazione inattesa, trasformando l’intervista in un confronto dai toni accesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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