Prende fuoco una legniaia a Vicofertile i vigili del fuoco spengono le fiamme

Nel primo pomeriggio di mercoledì 25 marzo, poco dopo le 14.30, si è sviluppato un incendio in una legnaia situata in via Martiri della Liberazione a Vicofertile, vicino a un vivaio. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Nel primo pomeriggio di mercoledì 25 marzo, poco dopo le ore 14.30, ha preso fuoco una legniaia in via Martiri della Liberazione a Vicofertile, nei pressi del vivaio. Per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio, che è stato circoscritto grazie all'intervento immediato dei vigili del fuoco, partiti con una squadra dalla caserma di via Chiavari di Parma. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Prende fuoco una legniaia a Vicofertile, i vigili del fuoco spengono le fiamme Articoli correlati Il pulmino diventa una 'palla di fuoco', le fiamme si estendono alla vegetazione: intervento dei vigili del fuocoAlle ore 19 di questa sera, mercoledì 31 dicembre, una squadra dei Vigili del Fuoco di Cesena è intervenuta in via Tessello, nel comune di Cesena,... Scarlino, pullman prende fuoco: arrivano i vigili del fuocoScarlino (Grosseto), 16 febbraio 2026 – Un pullman diretto a Grosseto è stato distrutto da un incendio questa mattina intorno alle 6:00 sulla strada... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Prende fuoco Incendio a Fossombrone, a fuoco una legnaia: due autobotti al lavoro. Carbonizzata anche un'autoFOSSOMBRONE - Incendio a Fossombrone, i Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 11.30 in via del Castellaccio, nel comune di Fossombrone, pera un incendio che ha interessato una legnaia. corriereadriatico.it La canna fumaria prende fuoco: fiamme e fumo dal tetto di una casaIncendio di una canna fumaria a Pordenone, danni limitati al tetto grazie all’intervento rapido dei Vigili del fuoco. nordest24.it