All'Opera Cardinal Ferrari è iniziato il progetto “Menù della poesia”, che prevede attori vestiti da camerieri che distribuiscono un menù poetico tra il pubblico. Gli attori, in divisa da camerieri, presentano poesie durante l’evento. Lo slogan associato è “Chi ha detto che con la cultura non si mangia?”. La manifestazione combina performance teatrali e poesia in un’atmosfera conviviale.

Attori vestiti da camerieri, un 'menù poetico' e uno slogan "Chi ha detto che con la cultura non si mangia?". Mercoledì 27 maggio la Mensa di Opera Cardinal Ferrari di Milano si trasforma per un giorno in teatro con il progetto "Il Menù della Poesia". Il Teatro Elfo di Milano porta il suo originale format nella storica fondazione milanese che quotidianamente accoglie e sostiene persone in condizioni di fragilità: attori vestiti da camerieri reciteranno poesie ai tavoli delle persone fragili trasformando il pranzo in un momento di relazione e cultura e la mensa in un dei luoghi di ascolto e partecipazione. L’iniziativa nasce in collaborazione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - All'Opera Cardinal Ferrari al via il progetto “Menù della poesia” con attori vestiti da camerieri

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