nicla trasferita al centro cardinal ferrari

È stata trasferita al Centro Cardinal Ferrari per ricevere cure Nicla, una ragazza che sta affrontando un periodo complicato. Nel frattempo, la raccolta fondi avviata per sostenere lei e la sua famiglia ha superato i 134 mila euro. La somma raccolta si aggiunge alle iniziative di solidarietà messe in atto per affrontare le spese legate alla situazione. La campagna di raccolta prosegue con l’obiettivo di raggiungere ulteriori contributi.

di Fabrizio Paladino Ha superato quota 134mila euro la raccolta fondi avviata per aiutare Nicla e la sua famiglia in uno dei momenti più difficili della loro vita. Un’ondata di solidarietà che continua a crescere e che, in queste ore, accompagna anche un importante aggiornamento comunicato dalle amiche della donna: Nicla è stata trasferita al Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato, struttura specializzata nella riabilitazione neurologica, dove inizierà una nuova fase del suo lungo percorso di cura. A raccontarlo sono proprio le amiche che hanno promosso la campagna di raccolta fondi online sulla piattaforma GoFundMe, nata dopo il dramma che ha colpito la giovane mamma di 36 anni, tecnica di radiologia al Meyer di Firenze, madre di due bambini piccoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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