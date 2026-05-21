Pizza a passo di Tartaruga Camerieri e chef speciali Il progetto per l’autonomia
Un nuovo progetto mira a promuovere l’autonomia sociale attraverso il settore della ristorazione. L’iniziativa coinvolge camerieri e chef con caratteristiche particolari, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di inclusione reale. La proposta si concentra sulla creazione di un ambiente in cui la partecipazione attiva di tutti i soggetti sia al centro, utilizzando la ristorazione come strumento per favorire l’integrazione e la collaborazione tra persone con diverse abilità.
Creare un’esperienza concreta di inclusione sociale e partecipazione attiva attraverso il mondo della ristorazione. Con questo obiettivo nasce a Montemurlo ’ Pizza a Passo di Tartaruga ’, un progetto frutto della sinergia tra la pizzeria "La Musica" e la cooperativa sociale per persone con disabilità "La Tarta-ruga", con il patrocinio del Comune di Montemurlo, realizzato anche grazie al contributo di Carta e Co., che ha scelto di sposare e sostenere il valore sociale dell’iniziativa. L’idea prende diretta ispirazione da esperienze di grande successo come PizzAut e PizziAmo, dimostrando come il lavoro, la condivisione e il contatto diretto con il pubblico siano strumenti fondamentali per la crescita personale, l’autonomia e l’abbattimento delle barriere sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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