All’Officina dell’arte la mostra L’acqua e le sue metamorfosi

Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle 17.30 si tiene l’inaugurazione della mostra “L’acqua e le sue metamorfosi” presso l’Officina dell’Arte in via Alberoni a Piacenza. L’esposizione sarà aperta al pubblico e rimarrà visitabile nei giorni successivi. La mostra si concentra sul tema dell’acqua attraverso diverse opere esposte all’interno dello spazio espositivo.