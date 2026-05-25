All’Officina dell’arte la mostra L’acqua e le sue metamorfosi
Sabato 30 maggio alle 17.30 si tiene l’inaugurazione della mostra “L’acqua e le sue metamorfosi” presso l’Officina dell’Arte in via Alberoni a Piacenza. L’esposizione sarà aperta al pubblico e rimarrà visitabile nei giorni successivi. La mostra si concentra sul tema dell’acqua attraverso diverse opere esposte all’interno dello spazio espositivo.
Sabato 30 maggio alle ore 17,30 all’Officina dell'Arte (via Alberoni,14 29121 Piacenza) inaugurazione della mostra L’acqua e le sue metamorfosi.La mostra sarà visitabile da martedì a sabato dalle ore 16 alle 18,45Tel. 0523. 33 02 [email protected]«Vi aspettiamo numerosi alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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