All’Officina dell’arte la mostra Quattro visioni

Sabato 9 maggio alle 17:30 si tiene l'inaugurazione della mostra “Quattro visioni” presso l’Officina dell’arte. L’esposizione presenta le opere di quattro artisti: Sara Caldini, Maria Teresa Nagel, Rino Russo e Paola Savini. La mostra sarà aperta al pubblico e rimarrà visitabile nei giorni successivi. L’evento si svolge nella sede dell’Officina dell’arte, dedicata alla promozione di esposizioni artistiche.

Sabato 9 maggio alle ore 17,30 all'Officina dell'arte inaugurazione della mostra “Quattro visioni” di Sara Caldini, Maria Teresa Nagel, Rino Russo e Paola Savini.La mostra proseguirà fino al 26 maggio.Orari: da martedì a sabato dalle 16 alle 18,45.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it The Man Who Proved Impossible Is a Lie | Nelson Mandela Story Notizie correlate All’Officina dell’Arte la mostra “Shadows Between Buildings”La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend “Shadows... Arte a Verona, alla Sala Birolli la mostra “Visioni trasognate”Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Un viaggio tra... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Quattro Visioni - mostra collettiva all’Officina dell’Arte; Da Roberto Lipari ad Antonio Grosso: chiusura col botto per l'Officina dell’Arte al Cilea il 6 e 16 maggio 2026; Con la voce di Edda il rock alternativo fa tappa all’Officina; Torino officina del bene comune: da qui può nascere un nuovo welfare. All’Officina dell’arte la mostra Quattro visioniSabato 9 maggio alle ore 17,30 all'Officina dell'arte inaugurazione della mostra Quattro visioni di Sara Caldini, Maria Teresa Nagel, Rino Russo e Paola Savini. La mostra proseguirà fino al 26 maggi ... ilpiacenza.it In mostra ’ Gli spazi del pensiero’. Vedovati all’Officina dell’ArteGli spazi del pensiero dell’artista umbra Laura Vedovati, che si inaugura sabato alle 10.30, all’Officina dell’Arte di via Madonnina, è la mostra premio riservata alle vincitrici del Concorso ... ilrestodelcarlino.it All’Officina delle Arti, in via Manin 198 a Conegliano, una mostra superlativa propone una carrellata di 60 Barbie provenienti da tre collezioni private - facebook.com facebook